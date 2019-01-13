В Запорожской области волк искусал троих людей, животное могло болеть бешенством

Новости Украины: В селе Осипенко, Бердянского района в субботу, 12 декабря, волк искусал трех людей, местные жители забили животное палками.

В Запорожской области под Бердянском волк искусал троих людей, после чего местные жители нашли и забили животное палками. Об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района. По данным издания, двое пострадавших получили незначительные травмы, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали и вакцинировали.

После нападения волка местные жители поймали его и забили палками. Животное обнаружили в одном из хозяйств дачного кооператива, расположенного между Осипенко и Нововасильевкой.

Ветеринары подозревают, что волк заражен бешенством. Голову зверя передали на экспертизу специалистам, а тело сожгли. Ветеринарная служба также провела необходимые профилактические работы на территории, где обнаружили волка. В частности, были вакцинированы домашние животные.