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Мужчина во Львове попытался повеситься на светофоре

Мужчина во Львове попытался повеситься на светофоре
23:12 Вс, 13 Январь 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: 50-летнего мужчину сняли со светофора и отправили в больницу.

Во Львове на улице Городоцкой мужчина пытался повеситься на светофоре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Отмечается, что мужчину спасли патрульные, проезжавшие неподалеку.

"По ул. Городоцкой (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу - жив", - написал он.

Напомним, Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни.

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Все по теме:

Львов, Светофор, Самоубийца, Игорь Зинкевич.
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