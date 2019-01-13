Мужчина во Львове попытался повеситься на светофоре

Новости Украины: 50-летнего мужчину сняли со светофора и отправили в больницу.

Во Львове на улице Городоцкой мужчина пытался повеситься на светофоре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Отмечается, что мужчину спасли патрульные, проезжавшие неподалеку.

"По ул. Городоцкой (площадь Кропивницкая, 1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Простые люди его начали быстро снимать. В ту минуту как раз проезжал патруль, который его полноценно снял и отправил примерно 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу - жив", - написал он.

Напомним, Львов возглавил рейтинг украинских городов по качеству жизни.