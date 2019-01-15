В Торецке Донецкой области восстановили водоснабжение

Новости Украины: Утром 15 января в Торецке Донецкой области возобновлено централизованное водоснабжение.

В Торецке Донецкой обл. возобновили водоснабжение, сейчас в городе осуществляется заполнение резервуаров. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"По состоянию на 6:00 15 января вода по водопроводу "Горловка-Торецк" дошла до Торецка, осуществляется заполнение резервуаров", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 января на водопроводе "Горловка - Торецк" произошла авария, в результате чего стало выливаться большое количество воды. Без водоснабжения остались 42 тыс. 813 человек.

14 января в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Как сообщалось, завершились работы по ликвидации аварии на водопроводе "Горловка - Торецк".