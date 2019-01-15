Украина расширяет телерадиовещание на оккупированный Донбасс

Новости Украины: Телевышка в Горняке транслирует 11 телеканалов и 8 радиостанций в направлении Донецка.

На новой телевышке высотой 190 м, построенной в Горняке Донецкой обл., продолжается установка оборудования для организации украинского теле- и радиовещания.

Сейчас из Горняка в направлении временно оккупированного Донецка транслируются 8 телеканалов в цифровом стандарте, 3 телеканала в аналоговом стандарте, а также вещают 8 FM-радиостанций, написал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

В новом мощном локальном мультиплексе начата трансляция в цифровом стандарте DVB-T2 телеканалов: "UA: Первый" и " UA: Донбасс" (НОТУ), ICTV, UATV на русском языке, "СТБ", "5 канал", "Прямой" и "Донбасс" (Телеканал "Украина"). Также в мультиплексе вещают в аналоговом стандарте телеканалы "UA: Первый" и " UA: Донбасс", а также UATV.

Среди работающих на оккупированные территории такие радиостанции: "Армия FM" (106.4 МГц), "UA: Украинское радио" (90.7 МГц), "UA Радио Луч" (95.3 МГц), "UA: Радио Культура" (102.6 МГц), "Радио НВ" (104.7 МГц), "Страна FM" (89.2 МГц), "Общественное радио" (91.4 МГц) и "Свободное радио" (92.0 МГц).

"Сейчас готовится оборудование для запуска вещания новых украинских радиостанций в соответствии с выданными Национальным советом разрешениями на временное вещание", - написал С.Костинский.

Оператором телекоммуникаций, обеспечивающим организацию вещания, выступает компания "Телесети Украины".

С.Костинский также отметил, что вышка в Горняке стала четвертым телекоммуникационным объектом из тех, что были построены в Донецкой, Луганской и Херсонской областях для развития украинского телерадиовещания на границе с временно оккупированными территориями.

Как сообщалось, в октябре 2018 года телекоммуникационная компания "Телесети Украины" сообщила о том, что в городе Горняк Донецкой обл. построили новую телевизионную вышку высотой 190 м., которая должна покрыть всю территорию Донецкой области, в том числе, и оккупированные районы.