Скачать
Вторник, 15.01.2019
В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году
В Кабмине спрогнозировали, сколько будут получать украинцы в 2021 году
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Экс-игрок сборной Украины поздравил Соля с переходом в Динамо
Экс-игрок сборной Украины поздравил Соля с переходом в Динамо
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Украина расширяет телерадиовещание на оккупированный Донбасс

Украина расширяет телерадиовещание на оккупированный Донбасс
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Телевышка в Горняке транслирует 11 телеканалов и 8 радиостанций в направлении Донецка.

На новой телевышке высотой 190 м, построенной в Горняке Донецкой обл., продолжается установка оборудования для организации украинского теле- и радиовещания.

Сейчас из Горняка в направлении временно оккупированного Донецка транслируются 8 телеканалов в цифровом стандарте, 3 телеканала в аналоговом стандарте, а также вещают 8 FM-радиостанций, написал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

В новом мощном локальном мультиплексе начата трансляция в цифровом стандарте DVB-T2 телеканалов: "UA: Первый" и " UA: Донбасс" (НОТУ), ICTV, UATV на русском языке, "СТБ", "5 канал", "Прямой" и "Донбасс" (Телеканал "Украина"). Также в мультиплексе вещают в аналоговом стандарте телеканалы "UA: Первый" и " UA: Донбасс", а также UATV.

Среди работающих на оккупированные территории такие радиостанции: "Армия FM" (106.4 МГц), "UA: Украинское радио" (90.7 МГц), "UA Радио Луч" (95.3 МГц), "UA: Радио Культура" (102.6 МГц), "Радио НВ" (104.7 МГц), "Страна FM" (89.2 МГц), "Общественное радио" (91.4 МГц) и "Свободное радио" (92.0 МГц).

"Сейчас готовится оборудование для запуска вещания новых украинских радиостанций в соответствии с выданными Национальным советом разрешениями на временное вещание", - написал С.Костинский.

Процент украиноязычного контента в эфире телеканалов составляет 92%

Оператором телекоммуникаций, обеспечивающим организацию вещания, выступает компания "Телесети Украины".

С.Костинский также отметил, что вышка в Горняке стала четвертым телекоммуникационным объектом из тех, что были построены в Донецкой, Луганской и Херсонской областях для развития украинского телерадиовещания на границе с временно оккупированными территориями.

Как сообщалось, в октябре 2018 года телекоммуникационная компания "Телесети Украины" сообщила о том, что в городе Горняк Донецкой обл. построили новую телевизионную вышку высотой 190 м., которая должна покрыть всю территорию Донецкой области, в том числе, и оккупированные районы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Телевидение, Горняк, Сергей Костинсктий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
Филарет: ПЦУ обязательно получит статус патриархата
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь