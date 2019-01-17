ГСЧС локализировали пожар на маслоэкстракционном заводе возле Львова

Новости Украины: По предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из резервуаров для сушения семян подсолнуха.

Сотрудники ГСЧС локализировали пожар на территории маслоэкстракционного завода частного предприятия "Олияр" в селе Ставчаны Пустомытовского района Львовской области в 20 км от облцентра, сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар локализирован. В тушении принимают участие 16 единиц техники и 90 спасателей", - рассказал журналистам сотрудник пресс-службы управления ГСЧС Игорь Курус.

Как сообщалось ранее, сообщение о пожаре на территории завода поступило в ГСЧС в 17.26. ЧП "Олияр" входит в число крупнейших производителей растительного масла в Украине.