Украинок пытались вывезти в сексуальное рабство в ЕС

Новости Украины: В харьковском аэропорту задержана подозреваемая в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Полиция задержала 26-летнюю харьковчанку, занимавшуюся вербовкой женщин для сексуальной эксплуатации за границей.

"Полицейские установили, что 26-летняя женщина вместе с неустановленным лицом в начале года подыскала на территории Харькова 24-летнюю гражданку. Используя уязвимое состояние девушки из-за тяжелых личных обстоятельств, харьковчанка завербовала его с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Республики Кипр", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители задержали подозреваемую в международном аэропорту "Харьков", когда она пыталась переправить завербованную женщину.

Сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Напомним, по оценкам международных экспертов, свыше 200 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми за годы независимости Украины.