В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация

Новости Украины: Петр Порошенко сегодня создал военно-гражданскую администрацию в городе Волноваха Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко указом создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) в городе Волноваха, что на Донетчине. Указ №12\2019 размещен на сайте главы государства.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в тексте указа от 17 января.

Документ обязывает командующего объединенных сил, главу Донецкой областной государственной администрации согласно закону Украины «О военно-гражданских администрациях» провести мероприятия, связанные с созданиям данной ВГА.

Указ вступает в сил в день его публикации.