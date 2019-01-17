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В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация

В Волновахе указом Порошенко создана военно-гражданская администрация
21:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Петр Порошенко сегодня создал военно-гражданскую администрацию в городе Волноваха Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко указом создал военно-гражданскую администрацию (ВГА) в городе Волноваха, что на Донетчине. Указ №12\2019 размещен на сайте главы государства.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Волноваха Волновахского района Донецкой области", - говорится в тексте указа от 17 января.

Документ обязывает командующего объединенных сил, главу Донецкой областной государственной администрации согласно закону Украины «О военно-гражданских администрациях» провести мероприятия, связанные с созданиям данной ВГА.

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Указ вступает в сил в день его публикации.

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Украина, Донецкая область, Петр Порошенко, Волноваха.
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