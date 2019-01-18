Полиция в Запорожье задержала мужчину, который заказал убийство соперника

Новости Украины: В Запорожье сотрудники полиции предотвратили заказное убийство 38-летнего местного жителя, для убийства которого мужчина из-за ревности нанял киллера.

В Запорожье сотрудникам полиции удалось предотвратить заказное убийство. В Запорожье мужчина на почве ревности заказал убийство соперника, к которому ушла его возлюбленная.

В областном управлении Нацполиции Запорожской области сообщили, что информацию о подготовке заказного убийства они получили в начале января.

Заказчик передал исполнителю 500 долларов задатка, а потом принес и остальную сумму - еще 2000 долларов.

Причиной конфликта стала ревность, так как бывшая сожительница заказчика ушла от него к другому мужчине, которого и пытался убить преступник. Потенциальной жертвой оказался 38-летний житель Запорожья.

В четверг, 17 января, правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого во время передачи денег. Мужчину задержали в одном из кафе города.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье умышленное убийство. На данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Им оказался 49-летний местный житель. Ранее проблем с законом у мужчины не было.