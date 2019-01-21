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Понедельник, 21.01.2019

Харьковскую область засыпало снегом (Видео)

В Харьковской области циклон вызвал снегопады, дороги расчищают 128 единиц спецтехники. Об этом рассказали в Службе автомобильных дорог в Харьковской области. "Накануне около 22:00 при температуре -8° С зашел циклон с северо-западной части области. Начались осадки в виде снега в таких районах: Коломакский, Краснокутский, Богодуховский, Золочевский. К 03:00 снег выпал на всей территории области", - сообщили в ведомстве. Уже ночью на дорогах работали 128 единиц спецтехники ГП "Харьковский облавтодор". Для обработки дорог противогололедными материалами использовано 578 куб. м песчано-солевой смеси и 33 тонны технической соли, добавили в службе. "В настоящий момент проезд автотранспорта, в том числе школьных автобусов, по всем дорогам области обеспечен. Проводится постоянный мониторинг состояния проезда - как патрульным осмотром, так и при помощи камер видеонаблюдения", - подчеркнули в ведомстве. Сейчас выполняются работы по расчистке проезжей части дорог государственного значения Киев - Харьков - Должанский, Харьков - Симферополь, Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка. Что касается Харькова, то снег на придомовых территориях убирают более 1300 работников. Тротуары и внутриквартальные дороги расчищают при помощи техники: задействованы 40 машин. Синоптики прогнозируют, что циклон должен покинуть Харьковщину сегодня после 15:00. Сейчас температура воздуха составляет от -2° С до -6° С.
Укринформ
Фото: из открытых источников
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Погода, Харьковская область, Снег, Снегопады.
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