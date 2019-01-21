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"Богдан Моторс" поставит в Киев свои троллейбусы, обойдя в тендере МАЗ

&quot;Богдан Моторс&quot; поставит в Киев свои троллейбусы, обойдя в тендере МАЗ
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: "Богдан Моторс" победил МАЗ в торгах на поставку Киеву 55 особо больших троллейбусов.

Автосборочный завод №1 (Луцк), входящий в состав автокомпании "Богдан Моторс", победил в аукционе в системе ProZorro на поставку коммунальному предприятию "Киевпастранс" 55 ед. полностью низкопольных особо больших (длиной не менее 18,5 м) троллейбусов, предложив троллейбусы "Богдан Т90117" за 603,9 млн грн (с НДС) при ожидаемой сумме закупки 610,907 млн грн.

Согласно результатам состоявшегося в понедельник аукциона, второй участник торгов – ООО "МАЗтранссервис" (дилер белорусского Минского автозавода) предлагал троллейбусы почти за 609,907 млн грн и не снижал цену в ходе аукциона.

Заявку на участие в торгах подавал дилер еще одного белорусского производителя – "Белкоммунмаш", однако она была отклонена как не соответствующая тендерной документации.

Срок поставки троллейбусов – до 31 декабря 2019 года.

Особо большие троллейбусы должны быть рассчитаны не менее, чем на 179 пассажиров (в том числе не менее 45 сидячих и одного для колесного кресла).

Все машины должны быть желтого цвета.

Как сообщалось, КП "Киевпасстранс" объявило в октябре 2018 года тендер на закупку в целом 80 троллейбусов двумя лотами, в том числе первый лот – 25 ед. больших (длина не менее 11,9 м) за 168,017 млн грн.

Однако намеченный на понедельник аукцион по этому лоту не состоялся, поскольку торги были признаны несостоявшимися "в связи с сокращением расходов на закупку товаров".

На участие в торгах по этому лоту претендовали завод "Богдан Моторс", "Эталон Лизинг", СП "Электронтранс" (Львов) и БКМ-Украина, однако предложения двух последних были отклонены тендерным комитетом.

По информации "Киевпасстранса", ежедневно на 45 троллейбусных маршрутов столицы выходит 513 троллейбусов.

Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

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Все по теме:

Богдан Моторс, МАЗ, Тендер, Киевпастранс, Тролейбусы, ProZorro, Богдан Т90117.
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