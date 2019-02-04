Новости Украины: В Кировоградской области мужчина умер от осложнений гриппа, у него подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур.

Один летальный случай от осложнения гриппа зарегистрировали в Кировоградской области. Об этом сообщили в областном лабораторном центре.

Эпидемическая ситуация с ОРВИ на пятой неделе 2019 года в Кировоградсткой области была относительно спокойной. Показатель заболеваемости не превышал эпидпорога (минус 10,5%).

Всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 4151 жителей области, из них 64,3% дети. Всего госпитализированных - 263.

Зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в Кропивницком районе. Вирусологических подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области. С начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных вирусом гриппа А (H3N2). Все заболевшие не были привиты против гриппа.