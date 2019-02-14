В Киеве будут судить мужчину, который избил собаку

Новости Украины: Жителю столицы грозит арест до полугода или ограничение свободы на срок до трех лет, за то что он избил собаку.

В Киеве будут судить мужчину, который летом прошлого года избил бездомную собаку.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что происшествие случилось летом прошлого года. Тогда в полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки на дачном массиве.

Как сообщил в.и.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник, полицейские выяснили, что неизвестный поймал животное на улице и поместил его в багажное отделение автомобиля. Он несколько раз ударил собаку по голове металлическим предметом, а затем, проехав несколько километров, выбросил ее и скрылся с места происшествия.

”Мы опросили свидетелей происшествия и установили личность правонарушителя, которого впоследствии задержали. Им оказался 41-летний киевлянин, ранее не судимый. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что накануне бездомные собаки забежали во двор его родителей и напали на домашнюю птицу”, - добавил Пасичник.

Следователи Днепровского управления полиции расследовали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие завершено, материалы направлены в суд для избрания злоумышленнику наказания. Ему грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

”Кстати, благодаря неравнодушным людям и собранным средствам животное прооперировали. Сейчас собака нашла семью, где проходит реабилитацию”, - добавил Пасичник.