В Киеве временно закроют один из мостов

Новости Украины: В Киеве в воскресенье, 17 февраля, ночью с 00:00 до 5:00 утра перекроют движение по мосту Патона.

В ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту имени Патона в связи с ремонтом.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"17 февраля с 00:00 час. до 05:00 час. в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения", - говорится в сообщении.

Напомним, оплатить проезд в муниципальном транспорте Киева уже можно с помощью единого электронного билета, который продается в кассах 10 станций столичного метрополитена, а также с помощью "карточки киевлянина"