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В Крыму оккупантами незаконно используються украинские телеканалы

В Крыму оккупантами незаконно используються украинские телеканалы
23:48 Пт, 22 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: В аннексированном Крыму незаконно используются 7 телевизионных каналов.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к Украинскому государственному центру радиочастот о переносе на территорию Херсонской области семи телевизионных каналов, которые незаконно используются в аннексированном Крыму. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.

"В рамках работы Комиссии при Мининформе Национальный совет обратился в Украинский государственный центр радиочастот о переносе 7 телевизионных каналов, которые незаконно используются в Яны Капу (Красноперекопске) оккупационными властями, в Чаплинку Херсонской области", - отметил он.

По его словам, это решение позволит увеличить количество украинских телеканалов, которые эффективно будут вещать в аналоге с вышки КРРТ в Чаплинке, на территории Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области и Красноперекопского района временно оккупированного Крыма.

Кроме того, сообщил Костинский, для Чаплинки Херсонской области Национальный совет заказал дополнительные частоты с целью дальнейшего развития украинского телерадиовещания по аналоговой технологии на границе с Крымом.

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Национальный совет уже выдал временные разрешения и лицензии для осуществления вещания из Чаплинки семи радиостанциям, 30 телеканалам в цифровом стандарте DVB-T2 и 4 телеканалам в аналоге." Костинский напомнил, что в этом месяце Концерн РРТ обеспечил увеличение высоты башни в Чаплинке с 93 до 133 метров в рамках деятельности Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при МИП Украины.

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Украина, Крым, Телеканал, Телевизор, Канал.
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