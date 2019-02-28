Пограничники в товарном поезде обнаружили 3 тысячи пачек сигарет

Новости Украины: Государственная пограничная служба Украины на границе с Польшей обнаружила ящики с сигаретами.

Три тысячи пачек сигарет обнаружили сотрудники Государственной пограничной службы Украины в товарном поезде с железной рудой в пункте пропуска для железнодорожного транспорта "Мостиска".

Как сообщает пресс-служба Мостиского пограничного отряда Госпогранслужбы, пограничники обнаружили ящики с сигаретами в одном из полугвагонов под шаром руды. В общей сложности из руды выкопали и изъяли 3 тысяч пачек контрабандных сигарет различных марок. Найденный контрабандный груз передан сотрудникам таможни.

Напоминаем, в пункте контроля "Бачевск" на границе с РФ пограничники и работники фискальной службы предотвратили попытку вывоза из Украины предметов, которые вероятно составляют культурную или историческую ценность. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.