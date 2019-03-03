Под Одессой задержан грабитель, который застрелил пенсионерку и ее внука

Новости Украины: В Одесской области грабитель накануне убил пожилую женщину и ее внука, украв только банковскую карточку и телефон, он задержан.

Полиция Лиманского района Одесской области расследует обстоятельства двойного убийства, совершенного грабителем 2 марта. Об этом глава Одесского главка Нацполиции Дмитрий Головин сообщил на своей странице в Facebook.

"За считанные часы задержали подонка, который из-за жажды денег отобрал двумя выстрелами в голову не только банковскую карточку и телефон у пожилой женщины, но и оборвал ее жизнь и жизнь ее внука", - отметил Головин.

Генерал полиции выразил благодарность оперативникам за быстрое задержание подозреваемого. Сейчас продолжаются следственные действия.

По данным источника в ГУ ЧП в области, ограбление и убийство совершено на северной окраине Одессы, в селе Крыжановка, 26-летним подозреваемым, ранее судимым.

Напомним, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горели две базы отдыха. По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горят здания на базах отдыха "Черемшина" и "Надзбручча". Как отмечается, сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для сбора воды из Черного моря.