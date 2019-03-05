ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов: сокрушительный удар попал на видео

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.
Видео удара по позиции оккупантов опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко.
"Только что была уничтожена огневая точка "Прыщ". Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего — просто адекватный ответ врагу!", — написал он.
Как сообщалось ранее, 4 марта в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.