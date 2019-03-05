ВСУ уничтожили огневую точку оккупантов: сокрушительный удар попал на видео

Новости Украины: В Сети обнародовали видео уничтожения Объединенными силами на Донбассе огневой точки оккупационных войск РФ.

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили огневую точку террористов на Светлодарской дуге.

Видео удара по позиции оккупантов опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко.

"Только что была уничтожена огневая точка "Прыщ". Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего — просто адекватный ответ врагу!", — написал он.

Как сообщалось ранее, 4 марта в районе проведения Операции Объединенных сил в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.