В Одессе задержали мужчину "заминировавшего" Международный автовокзал

Новости Украины: Задержан мужчина, который "заминировал" одесский Международный автовокзал.

В Одессе полицейские задержали мужчину, "заминировавшего" Международный автовокзал. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

"Нарушителем оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Свой поступок мужчина объясняет тем, что, находясь под воздействием алкоголя у него возникло желание "пошутить", - говорится в сообщении.

Поэтому пока мужчину задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).