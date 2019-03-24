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Штаб ООС: За сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Штаб ООС: За сутки боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
09:55 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: С начала текущих суток по информации пресс-службы ООС боевики совершили три обстрела украинских позиций, погибших или раненых среди военных ВСУ нет.

За минувшие сутки боевики совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших. Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook, всего с начала текущих суток боевики совершили три обстрела украинских позиций.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - дважды: из стрелкового оружия - в районе Степное; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Богдановки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили один обстрел позиций ООС из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

"Потерь среди наших защитников нет", – говорится в сообщении.

В сводке отмечено, что подразделения обороняющихся давали адекватный ответ, в результате чего было уничтожено пятеро и ранен один боевик.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе накануне, 22 марта, погиб украинский военнослужащий, боевой медик Владимир Маркевич 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Сообщается, что Маркевич был ранен вражеским снайпером. Старший сержант в момент обстрела находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения, который считается наиболее опасным участком батальонного района обороны

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Боевики, Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Позиции ВСУ, Штаб ООС.
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