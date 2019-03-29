В Киеве на Выдубичах с рельсов сошел поезд: фото и видео

Новости Украины: В Киеве на маневровой ветке с рельсов сошли семь вагонов состава.

В Киеве недалеко от улицы Промышленной на маневровой ветке с рельсов сошли семь вагонов железнодорожного состава.

Как сообщает Информатор, часть вагонов лежат на боку, а у некоторых колесные пары с тележками оторвало от основания вагона. Также сломаны рельсы.

Как рассказал работник железной дороги, им сообщили об инциденте еще утром и когда именно все случилось он не знает. При этом мужчина отметил, что это серьезный инцидент. Часть поврежденных вагонов новые.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия пока неизвестны.