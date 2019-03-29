Нож, два паспорта, георгиевская лента: ГПСУ не пустили россиянина

Новости Украины: Россиянина с двумя паспортами, ножом и георгиевскими лентами обнаружили пограничники на Буковине.

Гражданин Российской Федерации пытался попасть на территорию Украины с ножом, двумя загранпаспортами и запрещенной в Украине георгиевской лентой, сообщают пограничники.

По данным ГПСУ, на границе с Румынией на пункт пропуска «Порубное» прибыл 52-летний мужчина на авто с российскими номерами. Отмечается, что он предоставил украинским пограничникам паспорт Болгарии, у которых возникли сомнения относительно целей поездки, после чего его автомобиль и личные вещи были тщательно осмотрены.

У мужчины были обнаружен второй паспорт гражданина Российской Федерации, нож, который запрещено перевозить через границу, а также запрещенные в Украине георгиевские ленты.

В ГПСУ отметили, что россиянин был привлечен к административной ответственности, а также ему было отказано во въезде в Украину.