Скачать
Пятница, 29.03.2019
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
Аваков попросил украинцев не продавать голоса: Не участвуйте во лжи
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
День в ООС: Погиб украинский военнослужащий, двое ранены
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)
Названы победители конкурса 3D-Printed Habitat Challenge в финальном этапе (Видео)

Нож, два паспорта, георгиевская лента: ГПСУ не пустили россиянина

Смотрите фото (5)
Нож, два паспорта, георгиевская лента: ГПСУ не пустили россиянина
19:22 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины: Россиянина с двумя паспортами, ножом и георгиевскими лентами обнаружили пограничники на Буковине.

Гражданин Российской Федерации пытался попасть на территорию Украины с ножом, двумя загранпаспортами и запрещенной в Украине георгиевской лентой, сообщают пограничники.

По данным ГПСУ, на границе с Румынией на пункт пропуска «Порубное» прибыл 52-летний мужчина на авто с российскими номерами. Отмечается, что он предоставил украинским пограничникам паспорт Болгарии, у которых возникли сомнения относительно целей поездки, после чего его автомобиль и личные вещи были тщательно осмотрены.

В ГПСУ рассказали, чего не стоит делать избирателям из Крыма в день голосования

У мужчины были обнаружен второй паспорт гражданина Российской Федерации, нож, который запрещено перевозить через границу, а также запрещенные в Украине георгиевские ленты.

Цигикал заявил, что наблюдатели из РФ официально не пересекали украинскую границу

В ГПСУ отметили, что россиянин был привлечен к административной ответственности, а также ему было отказано во въезде в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Пограничники, РФ, ГПСУ, Порубное, Георгиевская лента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
Болтон предостерег Россию от ввода войск в Венесуэлу
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Иванка Трамп на официальном приеме в платье от испанского бренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь