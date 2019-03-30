В столице бензовоз насмерть переехал мужчину (Видео)

Новости Украины: В Киеве бензовоз сбил пешехода.

В пятницу, 29 марта, в Киеве на Борщаговке бензовоз сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате от полученных травм мужчина скончался. Авария случилась около 16:55 на бульваре Кольцова, 15, сообщает "Информатор".

По словам полиции, водитель бензовоза стоял на дороге на красном сигнале светофора. В это время мужчина 1973 года рождения, загрузив товар на тележку с двумя колесами, решил сократить свой путь к рынку. Он не воспользовался пешеходным переходом, который находился неподалеку, а начал пересекать дорогу перед бензовозом.

Когда он попал в "мертвую зону" поля зрения водителя автомобиля, то есть стоял прямо перед ним, загорелся зеленый сигнал светофора для машин. Водитель многотоннажного бензовоза, который не видел мужчину, начал движение. Вследствие этого он переехал пострадавшего несколькими парами колес.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Медикам, прибывшим на место события, осталось только констатировать смерть. На месте работают правоохранительные органы и следственно-оперативная группа. Детали инцидента установит следствие.