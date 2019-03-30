Ситуация на Донбассе: противник применил 152-й калибр под Попасной

Новости Украины: Противник продолжает обстреливать украинские позиции из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В течение минувших суток ситуация в зоне ООС значительно обострилась. Противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив 16 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями и израсходовав 100 боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" враг обстрелял наших защитников семь раз: дважды – из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм – в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное; из станковых противотанковых гранатометов – возле населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Павлополь", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" противник произвел 12 обстрелов: четыре раза – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и автоматических станковых гранатометов – в районе поселка городского типа Троицкое; трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты БМП-1 – вблизи населенного пункта Новоалександровка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров – возле села Крымское; из артиллерийских систем калибра 152 мм – вблизи города Попасная; из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Хутор Вольный; из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов – вблизи поселка Золотое-4; из стрелкового оружия – возле поселка городского типа Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов.

Также ответным огнем уничтожены зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станция РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск. С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.