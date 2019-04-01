Дело Зайцевой и Дронова поступило в апелляционный суд

Новости Украины: Дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове, поступило в апелляционный суд.

Дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове, поступило в апелляционный суд. Об этом сообщает "Судова влада України".

"1 апреля 2019 года в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагического ДТП 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова", - указывается в сообщении.

Согласно протоколу автоматического распределения судебных дел в состав коллегии судей, которые будут рассматривать дело, вошли Елена Грошева и Виктория Яковлева. Председательствующим по делу назначен судья Владимир Протасов.

Напомним, резонансное ДТП в Харькове случилось вечером 18 октября 2017 года. Елена Зайцева, приемная дочь известного бизнесмена Василия Зайцева, находилась за рулем автомобиля Lexus RX. Установлено, что она проехала на красный свет, что послужило причиной столкновения с автомобилем Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. По данным СМИ, он является местным ритейлером.

По итогам случившегося Зайцеву арестовали на два месяца без права внесения залога. Суд также лишил ее водительских прав и наложил арест на оба автомобиля - участника ДТП.

В ходе судебного заседания сторона обвинения утверждала, что девушка во время ДТП находилась под воздействием опиатов. В свою очередь защита заявила, что Зайцева употребляла успокоительное перед экспертизой.

Версия защиты Зайцевой: в ДТП виноват водитель Touareg, который двигался на желтый свет светофора. Защита Дронова это обвинение опровергает, заявляя, что водитель Touareg ехал на зеленый свет. Ранее Дронов проходил по делу как свидетель. Позже суд отказался признать его потерпевшим.

В начале ноября Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан"). По этой же статье обвиняют и Елену Зайцеву.

Суд Харькова назначил Зайцевой и Дронову по 10 лет лишения свободы, признав их виновными