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В Черкассах может появиться инклюзивный парк (Фото)

В Черкассах может появиться инклюзивный парк (Фото)
12:32 Сегодня Телеграф facebook

Новости Украины: Благодаря действиям активистов Черкасс, в городе может появиться специальный парк для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее после двух неудач с подачей заявки в "Громадский бюджет" города активисты решили лично пообщаться с местными депутатами. И пришли на очередную сессию совета с просьбой выделить участок земли под реализацию проекта. Землю им дали "в аренду" на два года с уговором, что за это время инициаторы идеи смогут получить грант на дальнейшее развитие проекта.

О том, что к реализации идеи сделан очередной шаг, сообщил один из депутатов Черкасского городского совета. Так, благодаря активным действиям членов общественной организации "Перспектива", было подписано соглашение о получении гранта в размере 600 тысяч гривен от Посольства Японии.

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Руководители организации добились своего. Представители Посольства Японии выделили 600 тысяч гривен на покупку и монтаж оборудования для реабилитации. Теперь в одном из районов города, где проживает большое количество людей с инвалидностью, может появиться инклюзивный парк.

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Япония, Черкассы, Посольство, Парк, Грант, Активисты, Организация, Инвалидность.
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