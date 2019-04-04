В Черкассах может появиться инклюзивный парк (Фото)

Новости Украины: Благодаря действиям активистов Черкасс, в городе может появиться специальный парк для людей с ограниченными физическими возможностями.

Ранее после двух неудач с подачей заявки в "Громадский бюджет" города активисты решили лично пообщаться с местными депутатами. И пришли на очередную сессию совета с просьбой выделить участок земли под реализацию проекта. Землю им дали "в аренду" на два года с уговором, что за это время инициаторы идеи смогут получить грант на дальнейшее развитие проекта.

О том, что к реализации идеи сделан очередной шаг, сообщил один из депутатов Черкасского городского совета. Так, благодаря активным действиям членов общественной организации "Перспектива", было подписано соглашение о получении гранта в размере 600 тысяч гривен от Посольства Японии.

Руководители организации добились своего. Представители Посольства Японии выделили 600 тысяч гривен на покупку и монтаж оборудования для реабилитации. Теперь в одном из районов города, где проживает большое количество людей с инвалидностью, может появиться инклюзивный парк.