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На територии турбазы Луганщины обнаружили множество артснарядов

На територии турбазы Луганщины обнаружили множество артснарядов
05:34 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: На туристической базе в Луганской области нашли 164 артснаряда.

На территории кемпинга туристической базы в с.Денежниково (Луганская обл.) обнаружили 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил. По данным штаба, в настоящее время кемпинг - неработающий.

"Обнаруженные 164 артснаряда (7 из них - с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 шт. в установленном порядке изъяты", - говорится в сообщении. Совместно с ГосЧС решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

Напоминаем, за последние пять лет число жертв подрывов на минах среди мирных жителей Афганистана значительно возросло. Как сообщает Синьхуа, об этом заявила глава Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) Агнес Маркайю.

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Луганск, Бомба, Донбасс, Луганщина, Мина, Артснаряд, Турбаза, Нашли.
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