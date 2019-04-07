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Штаб ООС: Зафиксировано 14 вражеских обстрелов, погибли два бойца ВСУ

Штаб ООС: Зафиксировано 14 вражеских обстрелов, погибли два бойца ВСУ
09:37 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Оккупанты 14 раз обстреляли украинские позиции, погибли двое украинских военнослужащих.

За минувшие сутки боевики совершили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, погибли двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции украинских войск. Так, дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи н.п. Павлополь, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Авдеевки, из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Пески.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Широкино, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Опытного, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у с.Старогнатовки, из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п. Авдеевка и Чермалыка, из автоматических станковых гранатометов - вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских войск четыре раза – из минометов калибра 120 мм – н.п. Зайцево, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Золотое-4, из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм - также у хутора Вольный.

По данным украинской разведки, 6 апреля три боевика уничтожены, один ранен.

"С начала текущих суток враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наших защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Широкино. Потерь среди личного состава нет", - подытожили в штабе.

Также отмечается, что подразделение, которое обстрелял противник, применило штатное вооружения. Потери врага уточняются.

Напомним, на территории кемпинга туристической базы в с.Денежниково (Луганская обл.) обнаружили 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Совместно с ГосЧС решается вопрос о месте и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

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Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Украинские позиции, Штаб ООС, Погибли двое украинских военных.
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