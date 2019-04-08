Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Зеленский назвал свою дату проведения дебатов на "Олимпийском"
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
Беленюк: Меня и в "Танцы со звездами" зовут, и в "Холостяк" тянули
DZIDZIO стал новый тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новый тренером проекта "Голос. Діти"

"Электронный суд" в Виннице: проект может стать первым в Украине

"Электронный суд" в Виннице: проект может стать первым в Украине
12:18 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости Украины: В апелляционном суде Винницы тестируют систему электронного судопроизводства, это может стать первым в Украине примером "удаленной" работы пользователя и ААС.

Пресс-служба Седьмого апелляционного административного суда Винницы сообщила, что недавно сотрудников ведомства ознакомили с работой электронной системы, которая обеспечивает функционирование электронного судопроизводства.

Обсуждение проекта происходило вместе с представителями Государственным предприятием "Информационные судовые системы". Так, судьи и работники аппарата суда предложили посмотреть на Единою судебную информационно-телекоммуникационную систему со стороны пользователя, а также протестировать продукт.

В Харькове взорвали и ограбили банкомат

Как объяснил директор ГП "ИСС", это станет новым шагом в пору современных реалий. Среди преимуществ системы - возможность зарегистрироваться на сервисе и создать Е-кабинет. Таким методом пользователь сможет работать с документацией удаленно, а также просматривать информацию ведомства.

"О начале функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы будет сообщено дополнительно, однако в тестовом режиме эксплуатация ЕСИТС продолжается, и именно на базе Седьмого апелляционного административного суда будут тестироваться все модули системы", - сообщают в пресс-службе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Винница, Суд, Судьи, Документы, Программа, Дело, Система, Апелляция, Пользователь, Судопроизводство, Е-кабинет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
03 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
04 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
05 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Оля Полякова шокировала поклонников изменениями во внешности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь