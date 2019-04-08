"Электронный суд" в Виннице: проект может стать первым в Украине

Новости Украины: В апелляционном суде Винницы тестируют систему электронного судопроизводства, это может стать первым в Украине примером "удаленной" работы пользователя и ААС.

Пресс-служба Седьмого апелляционного административного суда Винницы сообщила, что недавно сотрудников ведомства ознакомили с работой электронной системы, которая обеспечивает функционирование электронного судопроизводства.

Обсуждение проекта происходило вместе с представителями Государственным предприятием "Информационные судовые системы". Так, судьи и работники аппарата суда предложили посмотреть на Единою судебную информационно-телекоммуникационную систему со стороны пользователя, а также протестировать продукт.

Как объяснил директор ГП "ИСС", это станет новым шагом в пору современных реалий. Среди преимуществ системы - возможность зарегистрироваться на сервисе и создать Е-кабинет. Таким методом пользователь сможет работать с документацией удаленно, а также просматривать информацию ведомства.

"О начале функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы будет сообщено дополнительно, однако в тестовом режиме эксплуатация ЕСИТС продолжается, и именно на базе Седьмого апелляционного административного суда будут тестироваться все модули системы", - сообщают в пресс-службе.