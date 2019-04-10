В Харькове 19-летний парень упал с крыши дома

Новости Украины: В Харькове во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа.

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 19-летнего рабочего в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в 9:35 во вторник в Шевченковский ОП города поступило сообщение о том, что на строительстве на проспекте Победы обнаружено тело мужчины.

"Работники полиции предварительно установили, что во время кровельных работ 19-летний парень сорвался с 18-го этажа. От полученных повреждений он погиб", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.