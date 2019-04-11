В 2019 году в Украину не пустили 10 тысяч человек

Новости Украины: Украинскими пограничниками было задержано 564 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске 1812 потенциальным незаконным мигрантам.

За январь-март текущего года пограничники отказали в пропуске в Украину почти 10 тысячам человек. Об этом информирует Госпогранслужба.

"Отказано в пропуске 9984 лицам. Составлено 11 965 протоколов об админнарушении. Наложено штрафов за админарушения более 27 млн грн", - отмечается в сообщении.

При этом было задержано 564 нелегальных мигрантов и отказано в пропуске 1812 потенциальным незаконным мигрантам.

Кроме того, было пресечено незаконное перемещение товаров на сумму около 69 млн грн, выявлено и изъято 320 кг наркотических средств. Как сообщалось ранее, 9 апреля возобновлен пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения в пункте пропуска "Гнутово", в "Марьинке" пропуск не осуществляется.