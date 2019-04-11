В Киеве появились очередная мини-скульптура, посвященная Золотым воротам

Новости Украины: В Киеве появилась 14-ая по счету мини-скульптура в рамках проекта "Шукай" - Золотые ворота.

В столице открыли 14-ю мини-скульптуру в рамках проекта "Шукай!" – это миниатюрные Золотые ворота. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

"Четырнадцатая мини-скульптурка проекта "Шукай!" – Золотые ворота. Легенда – потри меня и тебе откроются все двери", - отметила инициатор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Создал мини-символ Киева скульптор Марко Галенко. Увидеть скульптурку можно на улице Ярославов Вал, 21/22а, недалеко от станции метро "Золотые ворота".

В рамках проекта "Шукай!" в 2018 году столица получила 12 мини-памятников, связанных с историей города: "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон", "Киевская пектораль" и "Киевский Самсон".