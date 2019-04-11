В Черкассах пьяный водитель управлял маршруткой

Новости Украины: Водитель под влиянием алкоголя пребывал на смене и в момент нарушения правил движения его заметили патрульные.

Мужчина в нетрезвом виде управлял пассажирским транспортным средством. Маршрутка двигалась по одной из главных дорожных артерий города.

Патрульные, заметив, ,что водитель автобус нарушил правила, остановили его. В салоне на тот момент находились люди. То, что водитель был "поддат", патрульные поняли в процессе диалога с ним. После дальнейшего опроса и проведения теста на алкоголь выяснилось, что в крови нарушителя уровень алкоголя превышает в два раза допустимую норму.

На месте происшествия был составлен протокол. Согласно статье ККУ, подобное правонарушение тянет за собой штраф в размере 600 н. мин. дохода граждан и лишение прав управлять транспортными средствами сроком на один год. В случае повторного такого нарушения - штраф в размере 1200 н. мин. и лишения водительских прав на три года.