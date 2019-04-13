В Одессе вынесен приговор мужчине планировавшему теракт

Новости Украины: Террористическая группа намеревалась осуществить несколько взрывов в Одессе и Николаеве.

В Одессе к 7 годам 8 месяцам лишения свободы приговорен 52-летний гражданин Украины, планировавший теракт в Николаеве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В 2015 году, находясь в Одессе и периодически посещая Николаев, настроенный радикально негативно к действующей власти обвиняемый вступил в террористическую группу. В нее входили еще пятеро мужчин, которые занимались разработкой планов для разрушения стратегических объектов, дестабилизации общественно-политической обстановки на территории двух областей, запугивания населения терактами с использованием самодельной взрывчатки.

Во время обысков у одного из них правоохранители обнаружили в гараже самодельное взрывное устройство с электродетонатором. Данную взрывчатку злоумышленники намеревались привести в действие в Николаеве. Группировку разоблачили сотрудники УСБУ в Одесской области. Вышеназванный фигурант был задержан 5 июля 2015 года.

Мужчине инкриминировалось участие в деятельности террористической группы, подготовка к совершению террористического акта, приобретение и хранение взрывного устройства, он приговорен к наказанию в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы. Судебное разбирательство в отношении пяти других участников террористической группы продолжается.