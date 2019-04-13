В Киеве планируют построить новый светомузыкальный фонтан

Новости Украины: На Оболонской площади появится новый светомузыкальный фонтан.

В Киеве власти планируют установить светомузыкальный фонтан на Оболонской площади.

"Это наш будущий светомузыкальный фонтан на Оболонской площади!", - написал депутат Киевсовета Владислав Михайленко ("Солидарность") на странице в Facebook. Также В.Михайленко обнародовал проект будущего фонтана.

Кроме того, он отметил, что каждый может поучаствовать в составлении музыкального сопровождения для нового фонтана. Для этого необходимо написать названия песен в комментариях под обнародованным сообщением депутата.