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Полиция установила причину взрыва у посольства РФ в Киеве

Полиция установила причину взрыва у посольства РФ в Киеве
12:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: Возле посольства РФ в Киеве разорвало высоковольтный кабель "Укрзализныци".

Правоохранители в субботу утром получили информацию о взрыве возле посольства Российской Федерации в Киеве, на Воздухофлотском проспекте. Установлено, что произошел разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждена брусчатка.

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В настоящее время проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода, привлечены профильные службы.

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Все по теме:

Киев, Укрзализныця, Взрыв, Киевэнерго, Посольство РФ, Воздухофлотский проспект.
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