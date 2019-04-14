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В Одессе отметили 25-летие военно-морской базы "Юг"

В Одессе отметили 25-летие военно-морской базы "Юг"
01:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Одесском порту отметили годовщину базы ВМСУ "Юг".

В Практической гавани Одесского порта 13 апреля отметили 25-ю годовщину со дня создания Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

Командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко поблагодарил военных моряков за добросовестное выполнение служебных обязанностей и призвал активно работать над совершенствованием боевого мастерства, быть единым и надежным экипажем, четко и слаженно выполнять свой почетный долг по защите государства. Лучших военнослужащих Воронченко наградил почетными грамотами и наградами. По случаю 25-й годовщины ВМБ"Юг" проведен чемпионат по футболу на переходящий кубок командира базы, который уже стал традиционным.

В ВМС напомнили, что 8-9 апреля 1994 года в Одессе состоялось силовое противостояние, вызванное похищением российскими военными радионавигационного оборудования западной части Черного моря. Командование дислоцированного в Практической гавани соединения ЧФ попыталось игнорировать действующее законодательство Украины. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Владимир Безкоровайный решил прекратить противоправные действия российских военных.

Адекватно реагируя на провокационные действия ЧФ и попытки незаконного вывоза военного имущества с демонстрацией угрозы применения оружия, правительство Украины приняло решение - создать на базе расформированного 318-го дивизиона консервации ЧФ Западный морской район (далее - Западная военно-морская база) ВМС Украины. Первым командиром базы и старшим морским начальником в Одессе стал капитан 1 ранга (в дальнейшем - контр-адмирал) Дмитрий Украинец.

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Российские военнослужащие были изгнаны из Одессы, а над кораблями, катерами, судами обеспечения и объектами береговой инфраструктуры торжественно подняты Украинский Государственный и Военно-морские флаги. В марте 2018 года Западная военно-морская база ВМС ВС Украины была реформирована в Военно-морскую базу "Юг".

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Одесса, Юг, Годовщина, ВМСУ, Отметили.
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