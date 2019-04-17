В Карпаты вернулась зима: горнолыжный курорт замело снегом

Новости Украины: Горнолыжный курорт Драгобрат в Карпатах замело снегом.

Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).

Осадков выпало немало и по состоянию на 12:40 он продолжает падать.

В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, что из-за снегопада 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Напомним, в ближайшие сутки, 17 апреля, в поле пониженного атмосферного давления в большинстве областей Украины удержится холодная, пасмурная и дождливая погода, сообщает Укргидрометцентр. Временами дожди, на Прикарпатье местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в Украине 8-13°, на Закарпатье до 17°. В Киеве – периодически дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.