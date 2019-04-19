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В центре Киева гвардейцы оказали помощь мужчине, которому стало плохо

В центре Киева гвардейцы оказали помощь мужчине, которому стало плохо
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ

Столичные правоохранители оказали помощь мужчине в центре Киева, у которого случился сердечный приступ. Об этом пишет МВД на своей странице в Twitter.

"Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ", - говорится в сообщении.

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Там также подчеркнули, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас присутствует много людей в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

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Киев, Сердечный приступ, Национальная гвардия, Домедицинская помощь, Выборы 2019: Второй тур.
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