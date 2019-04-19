В центре Киева гвардейцы оказали помощь мужчине, которому стало плохо

Новости Украины: По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ

Столичные правоохранители оказали помощь мужчине в центре Киева, у которого случился сердечный приступ. Об этом пишет МВД на своей странице в Twitter.

"Гвардейцы оказали первую домедицинскую помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. По предварительному осмотру – у мужчины случился сердечный приступ", - говорится в сообщении.

Гвардійці надали першу домедичну допомогу чоловікові, якому стало погано в центрі Києва. За попереднім оглядом – у чоловіка стався серцевий напад.#Нацвардійці продовжують забезпечувати публічний порядок. Будь ласка, якщо у вас виникли якісь проблеми, зверніться до них. ❤️ pic.twitter.com/DIyf3iVc8o — МВС України (@MVS_UA) 19 апреля 2019 г.

Там также подчеркнули, что нацгвардейцы продолжают обеспечивать порядок в центре Киева, где сейчас присутствует много людей в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.