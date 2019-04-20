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В Киеве "заминировали" Центральный ж\д вокзал: Проводится эвакуация

В Киеве "заминировали" Центральный ж\д вокзал: Проводится эвакуация
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Аноним сообщил о "минировании" Центрального ж/д вокзала в Киеве.

Правоохранители проверяют информацию о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе столицы", - отмечается в сообщении.

Из здания эвакуируют пассажиров и сотрудников.

На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи. Проводится тщательный осмотр здания и прилегающей территории.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

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Киев, Полиция, Минирование, Центральный вокзал.
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