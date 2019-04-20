Раненого в Каменском Евгения Найду госпитализировали

Новости Украины: Раненого в Каменском активиста Евгения Найду госпитализировали в больницу, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Раненый во время стрельбы в Каменском мужчина госпитализирован. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации, неизвестные из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчину выстрел. Пострадавший получил ранение и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двум прохожим, мужу и жене, которые также пострадали вследствие стрельбы, на месте была оказана первичная медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Полиция просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествия, обращаться по телефонам дежурной части управления уголовного розыска (056) 756-57-02 и дежурной части ГУНП (056) 756 50 01.

По словам свидетелей, из Lanos зеленого цвета с признаками ("шашками") такси вышел мужчина в маске, произвел два выстрела из обреза в общественного активиста Евгения Найду и скрылся с места преступления в том же автомобиле.