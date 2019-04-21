В киевскую полицию заявили о заминировании 18 торговых центров

Новости Украины: В столице "заминировали" 18 ТРЦ.

В Киеве неизвестные сообщили в полицию о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер".

Об этом в комментарии Громадському сообщила спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага.

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о минировании проверяется.

"Правоохранителям вечером поступила информация о заминировании 18 торговых центров, в том числе "Гулливера". Спасатели находятся вместе с правоохранителями, полиция проверяет", – сказала Водолага.

При этом официального сообщения полиции о заминировании торговых центров пока нет.