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Правоохранители проверяют сообщение о "заминировании" аэропорта Одессы

Правоохранители проверяют сообщение о "заминировании" аэропорта Одессы
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: od.npu.gov.ua

Новости Украины: В полицию Одессы поступило сообщение о "заминировании" аэропорта.

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы.

Напоминаем, столичные правоохранители осмотрели Центральный железнодорожный вокзал после сообщения о минировании и никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.

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Одесса, Аэропорт, Минирование, Аноним.
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