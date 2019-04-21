Правоохранители проверяют сообщение о "заминировании" аэропорта Одессы

Новости Украины: В полицию Одессы поступило сообщение о "заминировании" аэропорта.

Полиция проверяет анонимное сообщение о заминировании международного аэропорта "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы.

Напоминаем, столичные правоохранители осмотрели Центральный железнодорожный вокзал после сообщения о минировании и никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружили.