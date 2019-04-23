Стало известно, когда в Киеве заработают фонтаны

Новости Украины: С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы.

Столичные фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва уже 27 апреля, специализированное коммунальное водохозяйственное предприятие "Киевводфонд" активно проводит необходимые подготовительные работы перед открытием, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Подготовка фонтанов к новому сезону состоит из нескольких этапов: сначала демонтаж зимнего укрытия, далее подключения к электросети, установка и подключение насосного оборудования, диагностика всех систем фонтанов. Заключительный этап - тестирование установленного оборудования и пробные пуски" – рассказала директор "Киевводфонда" Светлана Козловская.

Как и в предыдущие годы, два фонтанные комплексы будут работать в режиме свето-музыкального шоу - это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

"Наиболее увлекательными фонтаны выглядят в вечернее время, поэтому в этом году график светомузыкального представления меняться в соответствии со временем заката", - отметила С.Козловская.

Фонтаны будут работать с 27 апреля по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будет перерыв для проведения технических работ.