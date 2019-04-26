Во Львовской области за взятку задержали следователя полиции

Новости Украины: На Львовщине ГБР и СБУ задержали следователя полиции за взятку.

Во Львовской области следователя полиции задержали при получении взятки в $2 тысячи, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Как указано в сообщении, старший следователь Стрийского отдела полиции вымогал у местного жителя $2 тысячи за избежание реального наказания за хранение наркотиков.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали полицейского после получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом).