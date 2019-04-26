В Украине впервые демонтировали незаконное 7-этажное здание

Новости Украины: Во Львове впервые в Украине демонтировали 7-этажный жилой дом, который был построен с нарушениями, разрешительных документов на его строительство не было.

На сайте Львовского городского совета рассказали, что во Львове полностью демонтировали многоэтажку, которая была построена с нарушениями. Пресс-служба города отмечает, что демонтаж построенной с нарушениями многоэтажки на ул. Лычаковской, 259 был совершен с использованием крупногабаритной 26-тонной техники. Властям города теперь осталось убрать строительный мусор.

Сообщается, что работы по демонтажу длились около месяца. Снос начали с крыши здания, потом велось разрушение несущих строительных конструкций, дальше дом сносили секциями.

Незаконная многоэтажка перед сносом

Глава юридического отдела Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Львова Святослав Киндратив рассказал, что финансирование сноса проводилось за счет средств исполнительного производства, работу выполняла подрядная организация.

Сообщается, что это первый случай в Украине. когда был снесен 7-этажный самострой. До этого, работ по сносу многоквартирных домов такого размера, строительство которого было построено без документов, еще не было. Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что подобный случай должен стать предостережением для всех застройщиков по соблюдению законодательства в сфере градостроительства.