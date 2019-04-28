Противник открыл огонь по Крымскому из гранатомета

Новости Украины: С начала текущих суток российские оккупанты из гранатометов обстреляли Крымское, украинские военные дали адекватный ответ.

По состоянию на 12.00 28 апреля российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, информируют в Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 1 провокационный обстрел. С 04.30 враг применил гранатометы различных систем по нашим защитникам Крымского. Наши защитники дали адекватный ответ", - сказал Гуцуляк.

Он подчеркнул, что подразделения Объединенных сил мужественно и пристально находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения.

Как сообщалось, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный получил ранения.