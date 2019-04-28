Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
Геращенко: Для политического блока Минска Путин должен отменить ряд указов
В МВД сообщили, сколько украинцев приняли участие в Пасхальных богослужениях
В Пасхальных богослужениях участвовали более 6,7 млн человек
Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Украина уступила Японии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник
Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

Противник открыл огонь по Крымскому из гранатомета

Противник открыл огонь по Крымскому из гранатомета
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: С начала текущих суток российские оккупанты из гранатометов обстреляли Крымское, украинские военные дали адекватный ответ.

По состоянию на 12.00 28 апреля российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, информируют в Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 1 провокационный обстрел. С 04.30 враг применил гранатометы различных систем по нашим защитникам Крымского. Наши защитники дали адекватный ответ", - сказал Гуцуляк.

Он подчеркнул, что подразделения Объединенных сил мужественно и пристально находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения.

День в ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщалось, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Обстрел, Минобороны, гранатомет, Ситуация на Донбассе, Крымское, Оккупанты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
05 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Заместитель Турчинова заявил о планах ликвидации &quot;Укроборонпрома&quot;
В СНБО заявили о планах ликвидации "Укроборонпрома"
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
В синагоге Калифорнии произошла стрельба
Погода на 29 апреля: на Пасху дожди по всей территории Украины
На Пасху дожди по всей территории Украины
Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах
Пасха 2019: Как отмечают этот праздник в разных странах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь