Противник открыл огонь по Крымскому из гранатомета

По состоянию на 12.00 28 апреля российско-оккупационные войска один раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье, информируют в Минобороны.
"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксирован 1 провокационный обстрел. С 04.30 враг применил гранатометы различных систем по нашим защитникам Крымского. Наши защитники дали адекватный ответ", - сказал Гуцуляк.
Он подчеркнул, что подразделения Объединенных сил мужественно и пристально находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения.
Как сообщалось, за прошлые сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный получил ранения.