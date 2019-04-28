В Одесской области младенец умер от удара током

Новости Украины: 10-месячный ребенок взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и умер от удара током.

В Николаевском районе Одесской области от удара током умер 10-месячный младенец. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно, пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора. Вследствие замыкания ребенок погиб на месте. Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу. Предварительно произошедшее квалифицируется как несчастный случай.

Как сообщалось, в конце марта в Одесской области 11-месячный младенец упал в ведро с кипятком. Через неделю малыш от полученных ожогов скончался в больнице.