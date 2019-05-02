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День Львова в 763-й раз будет отмечаться в ретро-стиле

День Львова в 763-й раз будет отмечаться в ретро-стиле
18:39 Чт, 2 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Горсовет

Новости Украины: Власти Львова определили тематику празднования Дня города с 3 по 5 мая.

В этом году Львов будет отмечать 763-летие в течение трех дней - с 3 по 5 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам заместителя городского головы по вопросам развития Андрея Москаленко, празднование Дня города будет проходить в стиле ретро.

«В этом году мы определили общую тематику мероприятий, которые будут проходить во Львове ко Дню города. Основной акцент сделан на стиль ретро. Это культура межвоенного Львова, активно проявляется в настоящем», - подчеркнул он.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, завтраки-дискуссии, ретро-вечеринки и много других событий.

В управлении культуры Львовского горсовета отметили, что для организаторов важно передать атмосферу города Льва: «Тілько ві Львові».

«С этой целью мы определили ряд ключевых локаций. В частности, площадь Рынок, где будет располагаться главная сцена, и внутренний дворик Ратуши, где будут проходить мастер-классы, лекции и выставки. В парке культуры им. Б. Хмельницкого впервые пройдет Retro Lviv Festival. Организаторы фестиваля обещают насыщенную культурную программу для львовян и туристов в сочетании с любимыми развлечениями современного города», - говорится в сообщении.

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Также всех желающих призывают надевать ретро-одежду в пятницу, 3 мая, когда состоится открытие празднования и будет проводиться конкурс с призами.

Кроме того, в течение трех дней на площадях Львова будут выступать музыкальные группы, коллективы, хоры и оркестры. Среди них группа «Wszystko», вокальная формация «Пиккардийская терция», инструментальный ансамбль «Rockoko», академический симфонический оркестр «INSO-Львов», Lviv Jazz Orchestra, победительница конкурса «Голос страны 2019» Оксана Муха и многие другие.

Традиционное городское шествие с театрализованной передачей ключей от Львова пройдет по центру города 4 мая.

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Львов, Львовский горсовет, День Львова.
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