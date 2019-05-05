В Одесской области совершено покушение на полицейского

Новости Украины: В Одесской области полиция просит помочь в розыске мужчины, которого подозревают в посягательстве на жизнь правоохранителя.

В Одесской области совершено покушение на жизнь правоохранителя. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Великомихайловском районе.

По служебному авто, в котором находился полицейский, стреляли из огнестрельного оружия.

В настоящее время идут оперативные следственные действия, полиция просит помощи у местного населения.

"По факту посягательства на жизнь работника правоохранительного органа сотрудниками Великомихайловского отделения полиции разыскивается Чумаченко Павел Васильевич, 1977 года рождения. Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих. Просим всех, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (04859) 2-15-48 или 102", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели полицейского в Киевской области. Правоохранителя застрелили, когда он находился в кафе вне службы.