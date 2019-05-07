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Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети

Труханов направил льготников в лагерь "Виктория", где горели дети
17:35 Вт, 7 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Одессе около 100 детей направят на оздоровление в лагерь «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

В Одессе около 100 детей направят на оздоровление в лагерь «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое девочек.

Как передает корреспондент, это следует из соответствующего распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова, изданного на прошлой неделе.

В распоряжении «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков во время летних каникул в 2019 году» перечисляются категории льготников, для которых необходимо организовать оздоровительный отдых. Это, в частности, сироты, дети участников боевых действий на Донбассе, внутренне перемещенные лица и другие.

В указанном распоряжении перечислены учреждения, в которых будет организован отдых. Среди них – коммунальное заведение «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория», в который с 8 по 28 августа планируется направить до 100 детей.

В связи с этим профильным чиновникам горсовета поручено обеспечить контроль за работой медпунктов в лагере и организовать в нем проведение массовых и библиотечных мероприятий.

Также летний отдых для детей планируется организовать в лагерях с дневным пребыванием (при учебных заведениях), в детдоме «Жемчужинка», на базе Одесской специальной школы № 75 (лагерь труда и отдыха), на базе лицеев «Олимпиец», «Ланжероновский» и пр.

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Одесса, Пожар, Виктория, Лагерь "Виктория".
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